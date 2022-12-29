Москва, 29 декабря, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Текст документа был обнародован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

В пояснительной записке к закону говорится, что данные меры нужны для поддержки российского несырьевого неэнергетического экспорта. Документ вводит определения данного вида внешней торговли и определяет правительству РФ составить перечень кодов для данной продукции.

«Закрепление определения «несырьевой неэнергетический экспорт» в результате позволит создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций как относящихся к несырьевому неэнергетическому экспорту в рамках статистического и ведомственного учёта», — говорится в пояснительной записке.

Закон вступает в действие через 45 дней после публикации.

Напомним, ранее Путин заявил, что развитие несырьевого неэнергетического экспорта является одной из наиболее важных задач. К 2030 году планируется нарастить его объём на 70% в сравнении с показателями 2020 года.