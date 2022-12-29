Грозный, 29 декабря, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл планы по подготовке ко второму этапу спецоперации на территории Украины. По словам чеченского лидера, возмездие будет продолжено. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в прямом эфире ЧГТРК «Грозный».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация

«Это был только первый этап. Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой. Возмездие продолжается», — сказал Кадыров, комментируя данные журналиста о больших потерях ВСУ в октябре в Донбассе.

Как отметил чеченский лидер, он выступает за скорейшее завершение специальной военной операции России на Украине.

«Я за то, чтобы поскорее закончить с СВО и уничтожить сатанизм во всем мире», — заявил Кадыров.