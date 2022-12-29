Грозный, 29 декабря, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил всех, кто переживает о его здоровье, и опроверг слухи о своей болезни. По словам чеченского лидера, он, как и все люди, может заболеть, но предпринимает все меры, чтобы вовремя провести обследование, а также уделяет большое внимание спорту. Об этом руководитель республики заявил в ходе пресс-конференции, которая проходит в настоящее время в Грозном.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

В частности, последний раз он проходил осмотр врачей в местной клинике три дня назад, проверив сердце, легкие, сосуды. Все специалисты подтвердили, что он абсолютно здоров.

«У меня все чисто. Сказали, что никаких отклонений нет. Каждые три месяца я сдаю анализы, один раз в полгода прохожу полное обследование. Диагностика показывает, что я абсолютно здоровый. Кто переживает, им спасибо, а кто хочет, чтобы мы болели, — мы назло им здоровы», — добавил он.