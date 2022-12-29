Москва, 29 декабря, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Чиновники, которые командированы в новые регионы России, могут временно не подавать декларации о доходах и расходах. Соответствующий указ 29 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории

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Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, эта мера также коснётся военнослужащих ― участников специальной военной операции.

Отмечается, что решение будет действовать «в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде планируют освободить участников СВО по контракту и граждан, призванных на военную службу по мобилизации, от уплаты налогов на землю и имущество. С инициативой обратились депутаты городского совета. Администрация Белгорода поддержала это решение и учла расходы при формировании бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.