Москва, 29 декабря, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 29 декабря закон о создании единой автоматизированной информационной системы (АИС) страхования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В документе говорится, что новая система будет содержать информацию об осуществлении страхования (за исключением информации об обязательном медицинском страховании и обязательном государственном страховании), а также об обеспечивающих обработку такой информации технических средствах и технологиях.

Банк России определит порядок и сроки создания и ввода в эксплуатацию АИС страхования. Оператором системы страхования станет акционерное общество, на 100% принадлежащее Банку России, который получит право на обработку информации, в том числе персональных данных. Кроме того, оператор обязан хранить полученную информацию в течение 10 лет со дня прекращения действия договора страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назначил указом от 29 декабря нового посла в Ливии.