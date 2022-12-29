Вашингтон, 29 декабря, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Журналист американского издания The Hill Дональд Кирк описал будущее Украины перефразированной цитатой из романа Льва Толстого «Анна Каренина».

Иероним Босх. Триптих. Фрагмент. 1510

«Все счастливые победители в войне похожи, но каждый проигравший несчастлив по-своему», — написал Кирк.

Журналист считает, что поражение Киева станет болезненным ударом для Запада и Соединенных Штатов Америки, как это было в результате разрешения конфликтов во Вьетнаме и Афганистане.

Ранее издание The Hill сообщало, что действующий президент США Джо Байден испытывает недоверие к части агентов из числа его личной охраны.