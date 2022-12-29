Грозный, 29 декабря, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В ходе ежегодной прямой линии глава Чечни Рамзан Кадыров подвел итоги 2022 года для республики. По его словам, нерешенных проблемных вопросов в этом году не осталось.

Иван Шилов ИА REGNUM Чечня

«Год для всей России был трудным, были проблемы. Но несмотря на это, 2022-й мы закрыли успешно, никаких у нас проблемных вопросов нерешенных нет», — заявил Рамзан Кадыров.

При этом политик добавил, что вопрос с пандемией коронавируса окончательно не удалось закрыть, однако «республика в целом справляется и с этим вызовом». По словам Кадырова, «никаких проблем по линии здравоохранения» в Чечне нет. Для оказания медпомощи гражданам имеются все условия.

Напомним, 29 декабря в студии ГТРК «Грозный» проводятся традиционная пресс-конференция Рамзана Кадырова и прямая линия с жителями Чечни. За час работы в прямом эфире уже заданы вопросы по линии транспорта, образования, здравоохранения, электроэнергии и водоснабжения в нескольких районах ЧР. Все они, по заверению Кадырова, будут решены.