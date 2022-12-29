Москва, 29 декабря, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о блокировке счетов лиц, причастных к финансированию или организации диверсионной деятельности. Соответствующий документ 29 декабря был опубликован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Отмечается, что закон регулирует возможность блокировки счетов лиц, причастных к диверсионной деятельности, по аналогии с уже установленной блокировкой финансовых счетов в отношении экстремистов и террористов.

Как передавало ИА REGNUM, глава РФ Владимир Путин 29 декабря также подписал закон о внесении изменений и установления единого нотариального тарифа.