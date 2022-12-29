Москва, 29 декабря, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Намерение Казахстана зарезервировать дополнительные мощности нефтепровода «Дружба» для транзита казахской нефти в Германию российская сторона готова поддержать. Об этом 29 декабря журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

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«Да, этот вопрос прорабатывался», ― отметил Новак, комментируя информацию о заявке «Казтрансойла» и возможность транзита казахской нефти по нефтепроводу в ФРГ.

Он уточнил, что сам лично пока не слышал про такие заявки от казахской стороны, пишет РИА Новости. На вопрос о том, поддержит ли Россия такую заявку со стороны Казахстана, вице-премьер ответил: «Да».

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Напомним, 29 декабря российская компания «Транснефть» заявила, что получила заявку от «Казтрансойла» на резерв дополнительных мощностей нефтепровода «Дружба» под казахскую нефть для Германии. Речь идёт об «объёме 1,2 миллиона тонн по году», из них 300 тысяч — на первый квартал. Теперь заявку отправят в Министерство энергетики РФ для утверждения.