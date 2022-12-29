Москва, 29 декабря, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Смерть советского композитора Эдуарда Артемьева стала «большой утратой». Об этом заявил RT глава правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Эдуард Артемьев

«Я не представляю киноискусство без его музыки», — подчеркнул он.

Калимуллин отметил, что Эдуард Артемьев очень грамотно подходил к такому жанру, как музыка для кино, в результате получались шедевры.

«Всегда положительный осадок оставался… Очень жалко, что сейчас его с нами нет», — добавил глава Союза композиторов.

Напомним, о смерти Эдуарда Артемьева стало известно 29 декабря. Он скончался в возрасте 85 лет. Ранее сообщали, что его госпитализировали с диагнозом COVID-19. Наиболее известное сочинение композитора — музыка к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих».