Грозный, 29 декабря, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своем волнении перед пресс-конференцией. Чеченский лидер, по его словам, испытывает страх, и у него даже трясутся ноги. Об этот он рассказал директору ИА «Чечня Сегодня» Мадине Хамидовой перед открытием прямого эфира, который проходит в эти минуты в Грозном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Очень волнуюсь. Когда выходил из машины и увидел вас, сразу ноги начали дрожать. Волнуюсь очень сильно и боюсь журналистов», — заявил глава региона.

Напомним, 29 декабря в студии ГТРК «Грозный» проводятся традиционная пресс-конференция Рамзана Кадырова и прямой эфир с жителями Чечни. Трансляция ведется впервые сразу на трех языках: русском, английском и арабском.