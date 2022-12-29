Минск, 29 декабря, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Белоруссии после падения украинской ракеты на территорию деревни Горбахи вызвало посла Украины в Белоруссии Игоря Кизиму. Об этом 29 декабря сообщает информационное агентство БелТА.

Homoatrox Здание министерства иностранных дел Белоруссии

Отмечается, что послу Украины в Белоруссии был заявлен протест. В то же время пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил о требовании Минска к Киеву принять меры по недопущению инцидентов подобного рода.

По информации источника, обо всем ранее случившемся был незамедлительно проинформирован президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее министерство обороны Белоруссии заявило, что украинскую ракету С-300 сбила белорусская противоракетная оборона.