Москва, 29 декабря, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля и проведении расчетов с его использованием внесён в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

ИА REGNUM Рубль

Инициативы создают основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов цифровыми рублями, отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

В частности, предусматривается отнесение цифровых рублей к безналичным денежным средствам, а расчеты с их использованием включают в безналичные расчеты. Законопроект включает в Гражданский кодекс РФ положения о цифровом счете (кошельке) и нормы, определяющие содержание нового вида договора — договора цифрового счета (кошелька), порядок и особенности его заключения, а также порядок проведения расчетов цифровыми рублями.

Изменения также закрепляют за Банком России статус оператора платформы цифрового рубля, а также выполнение им функций по организации и обеспечению функционирования платформы цифрового рубля. Кроме того, устанавливается ответственность Банка России за сохранность цифровых рублей, а также за правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями.

В законе «Об исполнительном производстве» устанавливаются особенности взыскания цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете (кошельке) должника.

В законе «О валютном регулировании и валютном контроле», в частности, указывается на то, что цифровой рубль является валютой Российской Федерации, а цифровые валюты иностранных центральных банков, соответственно, иностранной валютой по смыслу указанного закона.