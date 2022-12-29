Минск, 29 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Обломки ракеты комплекса С-300, запущенной с территории Украины и сбитой над Белоруссией, упали в 66 метрах от жилого дома в деревне Горбаха Ивановского района. Об этом 29 декабря сообщает агентство БЕЛТА.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine С-300 ВСУ

По данным журналистов, место падения оцепили, на месте работают сапёры. Ситуация находится на контроле президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ракета была сбита около 10 утра (время совпадает с московским). Обломки упали на вспаханное поле. В МИД Белоруссии вызвали посла Украины для вручения ноты протеста.