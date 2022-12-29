София, 29 декабря, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Арест болгарского гражданина Христо Грозева стал одной из тем обсуждения на встрече в министерстве иностранных дел Болгарии, куда была вызвана посол России в Софии Элеонора Митрофанова. Об этом дипломат сообщила 29 декабря.

mfa.bg Министерство иностранных дел Болгарии

Читайте также: МИД Болгарии вызвал посла России из-за объявления в розыск Грозева

Также, по её словам, обсуждались проблемы с изучением болгарского языка в новых регионах России.

«Я дала все необходимые разъяснения по обоим случаям», ― отметила в беседе с ТАСС Митрофанова.

Она отметила, что изучение родных языков, в том числе болгарского, в многонациональной России лишь приветствуется.

«А что касается Грозева, то речи о преследовании его за журналистскую деятельность не идёт, при нарушении российского законодательства правовые последствия наступают вне зависимости от рода деятельности или гражданства», ― пояснила посол.

Она напомнила о существующем между Россией и Болгарией соглашении о взаимодействии по подобным вопросам. Митрофанова указала, что болгарское МВД «может запросить российских коллег о необходимых подробностях».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря МВД России объявило главного расследователя издания Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Христо Грозева в розыск по уголовному делу о распространении фейков о Вооружённых силах (ВС) РФ.

Лидер болгарской партии ГЕРБ, бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал власти страны «решительно отреагировать» на уголовное дело в отношении названного лица и указал на необходимость вызвать в МИД Болгарии российского посла в Софии Элеонору Митрофанову. Посла пригласили в болгарское внешнеполитическое ведомство в первый рабочий день после праздников, 27 декабря.