Москва, 29 декабря, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 29 декабря закон о внесении изменений в Основы законодательства РФ о нотариате. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Подписанный главой государства закон устанавливает единый нотариальный тариф, состоящий из федеральной и региональной части. Согласно документу, Федеральная нотариальная палата получает полномочия по разработке формулы расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа нотариальных услуг, а также применяемые к региональным тарифам льготы, утверждаемые Минюстом России.

Федеральная нотариальная палата, как стало известно из документа, получает право ежегодно устанавливать предельные размеры региональных тарифов нотариальных услуг для каждого региона.

Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства подписал закон «О противодействии коррупции». Президент обязал чиновников сообщать о всех попытках склонения их к коррупции.