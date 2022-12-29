Грозный, 29 декабря, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Все чеченцы, которые отправились выполнять свой долг в зону спецоперации, сделали это добровольно. Никого из них не принуждали к этому. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 29 декабря. Кроме того, на выполнение боевых задач отправляются подготовленный бойцы, а не просто молодежь, заметил чеченский лидер.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделение «Ахмата»

«У нас нет на спецоперации молодых людей, у нас все подготовленные ребята, которые добровольно сами [отправились], кто изъявил желание. Все сотрудники, которые у нас служат, ни один человек не отправлен против воли», — заявил Кадыров.

При этом, по словам руководителя республики, Чечня перевыполнила план по частичной мобилизации. Что касается её второй волны, то те, кто об этом говорит, — провокаторы, обвинил их Кадыров.

Напомним, прямая трансляция главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе которой он отвечает на вопросы журналистов и жителей региона, проводится 29 декабря в Чечне. В этом году её транслируют сразу на трех языках: русском, арабском и английском.