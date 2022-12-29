Анкара, 29 декабря, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Анкара продолжает процесс нормализации отношений с Ереваном, тесно координируясь с Баку. Об этом 29 декабря заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Mil.ru Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору

«Конечно, последние события в Лачинском коридоре станут для Армении тестом на искренность», — сказал глава турецкого МИД.

Он также заявил, что в Нагорном Карабахе, который Баку считает своей территорией, идёт «присвоение богатств» Азербайджана. Анкара считает это недопустимым.

Напомним, Баку требует, чтобы в Нагорном Карабахе прекратили «незаконную» добычу природных ресурсов на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождения Дамирли. 12 декабря толпа экоактивистов из Азербайджана попыталась пройти к рудникам, но их не пропустили российские миротворцы. Активисты заблокировали Лачинский коридор — единственную дорогу в Нагорный Карабах.