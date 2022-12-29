Брюссель, 29 декабря, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель положительно встретил усилия по снижению градуса конфликта в Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Дипломатия одержала победу в снижении напряженности на севере Косово. Насилие никогда не может быть решением. Приветствую ответственное лидерство президента Сербии Вучича и премьер-министра Косово Курти. Отличная совместная работа, США, Евросоюз и КФОР (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово)», — сообщил Боррель в своем Twitter-аккаунте 29 декабря.

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против властей, чтобы понизить градус конфликта. В четверг, 29 декабря, была отменена высшая боевая готовность ВС Сербии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на севере Косова и Метохии этнические сербы начали разбирать баррикады.