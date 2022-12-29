Чебоксары, 29 декабря, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Чебоксарах продолжается новогодний марафон добрых дел. Накануне состоялась благотворительная ёлка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей мобилизованных чебоксарцев. Об этом сообщил глава администрации столицы Чувашии Денис Спирин в своём telegram-канале.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Елка

«Ни один ребенок в эти предновогодние дни не должен остаться без внимания и, конечно же, без сладких подарков. А главный подарок взрослых — счастливые и здоровые дети! Сделаем мир добрее — вместе!», — отметил мэр, поблагодарив общественную организацию «Союз женщин Чувашии» и благотворителей, предоставивших сладкие подарки.

Стоит также отметить, что представители органов местного самоуправления в рамках акции «Ёлка желаний» продолжают исполнять желания юных чебоксарцев, вручая заветные подарки. Среди подароков — и робот-трансформер, и синтезатор, и набор для творчества, и шведская стенка, и телескоп.

«Быть в роли главного волшебника не просто, ведь нужно успеть исполнить желания всех ребят», — написал Денис Спирин.

Мэр города также поздравил чебоксарцев с наступающим Новым годом: «Наступает Новый год — время творить чудеса, делать подарки и говорить спасибо всем, кто был рядом! Давайте поблагодарим этот уходящий год за множество радостных моментов и приятных встреч, спасибо за опыт и уроки, что сделали нас сильнее и увереннее! Только вместе, одной большой семьёй мы сможем уверенно идти вперёд к новым достижениям и победам!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Чувашии утвердили перечень мероприятий, предусматривающих дополнительную поддержку семей мобилизованных жителей.