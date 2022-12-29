В Петербурге по повышенному номеру тушат пожар в складском помещении
Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Пожарные Петербурга работают по повышенному номеру на тушении огня в Калининском районе города. Для борьбы с пожаром привлечено 30 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.
Дарья Драй ИА REGNUM
Пожарная машина
Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, о возгорании стало известно 29 декабря в 16:41. Огонь возник в складском здании на территории бизнес-центра на проспекте Непокоренных, дом 17, корпус 4. Судя по онлайн-картам, рядом находится автосервис и другие коммерческие предприятия.
«В 17:48 подан дополнительный номер № 1 БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — добавили в ГУ МЧС.