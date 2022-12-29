На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове
В Харькове сообщают о новых взрывах
Харьков, Украина, 29 декабря, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Харькове вновь раздаются взрывы. Такую информацию 29 декабря распространило украинское издание «Суспильне».
Читайте также: Метро Харькова остановило работу
«В Харькове снова прозвучал взрыв ― в третий раз за день, сообщают корреспонденты Суспильного», ― говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Добавим, что о якобы новых прилётах в телеграм-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется», ― указал он в сообщении.
Ранее по теме: Воздушную тревогу объявляли в Харьковской области
Отметим, что 29 декабря Министерство обороны России официально не давало информацию об ударах по инфраструктуре Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, информацию о взрывах в Харькове украинская сторона распространяла и днём ранее, 28 декабря. Однако официального подтверждения о нанесении ударов по этой территории Минобороны РФ не публиковало.
Напомним, во второй половине дня 28 декабря на территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Одновременно с этим воздушную тревогу украинские власти объявляли в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.