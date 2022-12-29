Харьков, Украина, 29 декабря, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Харькове вновь раздаются взрывы. Такую информацию 29 декабря распространило украинское издание «Суспильне».

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

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«В Харькове снова прозвучал взрыв ― в третий раз за день, сообщают корреспонденты Суспильного», ― говорится в сообщении издания в телеграм-канале.

Добавим, что о якобы новых прилётах в телеграм-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется», ― указал он в сообщении.

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Отметим, что 29 декабря Министерство обороны России официально не давало информацию об ударах по инфраструктуре Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о взрывах в Харькове украинская сторона распространяла и днём ранее, 28 декабря. Однако официального подтверждения о нанесении ударов по этой территории Минобороны РФ не публиковало.

Напомним, во второй половине дня 28 декабря на территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Одновременно с этим воздушную тревогу украинские власти объявляли в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.