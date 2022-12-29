Анкара, 29 декабря, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Главы министерств иностранных дел Турции и Финляндии Мевлю Чавушоглу и Пекка Хаависто провели телефонные переговоры.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто», — сообщается во внешнеполитическом ведомстве Турции 29 декабря.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения Североатлантического альянса НАТО и последние события на Украине.

Напомним, что Швеция и Финляндия на фоне проведения Россией специальной военной операции на территории Украины передали генеральному секретарю Североатлантического альянса НАТО заявки на вступление. На данный момент эти заявки не ратифицировали лишь две страны — Венгрия и Турция.

Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что поддержка Украины со стороны стран Запада не спасет ее от поражения в конфликте.