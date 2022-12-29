Москва, 29 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение процентной надбавки сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета, имеющим почётные звания. Текст документа был обнародован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Прокурорский работник

Закон вводит дополнительные выплаты за звания «Заслуженный работник прокуратуры РФ» и «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ». В этом случае полагается надбавка в размере 10% от оклада.

Кроме того, сотрудникам, награждённым данными званиями, а также званием «Заслуженный юрист РФ» предоставлено право на получение в первую очередь единовременной социальной выплаты, если они нуждаются в жилом помещении.

Напомним, 28 декабря Путин подписал закон о запрете иностранным агентам работать в органах прокуратуры.