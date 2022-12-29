Москва, 29 декабря, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Информация, содержащая описание способов незаконного изготовления и боеприпасов, признана запрещенной к распространению в широком доступе. Источники, публикующие данную информацию, подлежат блокировке, закрытию подлежат также сайты и отдельные страницы в интернете, содержащие такую информацию. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Блокировка

В тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации 29 декабря, говорится, что интернет-ресурсы, рассказывающие о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, должны быть заблокированы.

При этом оговаривается, что не подлежат блокированию те источники, которые разместили информацию о способах и методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию. Это регламентировано законом «Об оружии».

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