Москва, 29 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В России за содействие диверсиям осуждённый может быть приговорён к пожизненному сроку. Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» подписал 29 декабря президент России Владимир Путин.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

Текст закона опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. По новому закону, за создание в России диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям, за их финансирование и пропаганду предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Причём возможен и приговор к пожизненному заключению.

Согласно нововведению, теперь уголовная ответственность предусмотрена за обучение совершению диверсионных актов и за создание преступных сообществ с целью осуществления диверсий, кроме того, вводится наказание за пропаганду диверсий.