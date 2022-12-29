Вашингтон, 29 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что поддержка Украины со стороны западного блока не спасёт от потери новых территорий. Об этом американский полковник заявил в эфире YouTube-канала Redacted.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

«Киев ждет печальный исход, от Украины почти ничего не останется», — заявил Дуглас Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона считает, что попытки Запада спасти положение Киева обречены на провал. Дуглас Макгрегор пояснил, что НАТО «закидывает» Киев «всем подряд», но украинские силы не могут адаптировать вооружение под свою систему, что препятствует его применению.

«Мы не можем скрывать катастрофическое положение ВСУ на полях сражений», — добавил американский политик.

Напомним, с 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал её конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.