Вашингтон, 29 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Позиция Вашингтона на счёт просьбы киевского режима поставить ракеты ATACMS с радиусом действия более 300 км осталась неизменной. Об этом сообщил источник издания Politico.

Army.mil Пуск ракеты ATACMS

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Издание напоминает, что ранее Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, утверждал, что ракеты ATACMS ― это «именно то, что нужно» Киеву прямо сейчас. Отмечается, что оружие большей дальности действия позволило бы Украине нанести удар по ключевым российским позициям, таким как Керченский мост, российские авиабазы в Крыму и линии связи.

«Зеленский поднял вопрос об оружии во время своих переговоров с [президентом США Джо] Байденом, но США остались непреклонны в своём отказе отправить его», ― отметил собеседник издания.

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Пока эти ракеты большей дальности «остаются в списке желаний Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в США лидер киевского террористического режима Владимир Зеленский попросил тактические баллистические ракеты ATACMS класса «земля-земля» с дальностью применения около 300 км.

Ранее Белый дом наотрез отказался отправлять Киеву ATACMS, опасаясь, что Россия в ответ может использовать «ещё более смертоносное оружие».