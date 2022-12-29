Москва, 29 декабря, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Закон, согласно которому в российскую Общественную палату (ОП) включаются представители воссоединившихся с РФ регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, подписал президент России Владимир Путин. Документ 29 декабря обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

В новом законе предусматривается увеличение числа представителей общественных палат субъектов РФ, которые входят в состав Общественной палаты России, с 85 до 89 человек.

При этом такое равенство призвано обеспечить равенство всех российских субъектов при представительстве их в Общественной палате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров в четырёх воссоединившихся с Россией регионах.