Тбилиси, 29 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии, состоящие в движение «Сила народа», разработали законопроект о регулировании деятельности неправительственных организаций (НПО), финансируемых из-за границы. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба движения.

Giorgi Balakhadze Здание парламента Грузии

«Согласно предлагаемому закону будет создан реестр агентов иностранного влияния, в котором регистрация будет обязательной для всех соответствующих НПО и других организаций, которые финансируются из иностранных источников и имеют целью влиять на принятие общественных решений или формирование общественного мнения в Грузии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при разработке документа использовался опыт «демократических стран». Его планируется внести на рассмотрение в парламент в январе 2023 года.

Если будет принят данный закон, организациям, признанным иностранными агентами, придётся декларировать расходы и доходы. Если же будет выявлено «привилегированное» иностранное финансирование, государство сможет вмешиваться в деятельность таких НПО.

Напомним, в течение лета 2022 года девять депутатов парламента Грузии вышли из правящей партии «Грузинская мечта», заявив, что им не разрешают говорить «всю правду». Они основали движение «Сила народа» и обвинили США и Евросоюз в давлении на власти Грузии для развязывания войны с Россией. Депутаты также заявляли, что в этом участвуют и НПО.