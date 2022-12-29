Волгоград, 29 декабря, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В городе Суровикино Волгоградской области отравилась угарным газом семья с тремя детьми, которая была доставлена в медучреждение. Об этом 29 декабря рассказали в комитете здравоохранения региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«Из Суровикино [доставлены в больницу Волгограда] женщина 33 лет, мужчина 40 лет, трое детей 15, 13 и шесть лет», — приводит сообщение представителя комитета ТАСС.

Также он уточнил, что в данный момент все отравившиеся члены семьи в состоянии средней степени тяжести находятся в токсикологическом отделении городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря пять человек, в том числе трое детей, поступили с отравлением угарным газом в больницу в Саратовской области.