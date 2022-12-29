Киев, 29 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Конфликт на Украине оказался в «тупиковом положении». Об этом в интервью BBC заявил начальник главного управления разведки министерства обороны киевского режима Кирилл Буданов.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Ситуация просто застопорилась», — сказал он, признав, что «движения нет».

Он указал на отсутствие значительных успехов с обеих сторон конфликта. Буданов также добавил, что Киев не может победить Россию на всех направлениях и «с нетерпением» ожидает поставок нового оружия со стороны Запада.

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Глава ГУР надеется на поставки «более совершенного оружия от западных союзников».

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции 22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что увеличение темпов спецоперации приведёт к росту боевых потерь, которые глава государства навал неоправданными. Он добавил, что «курочка по зёрнышку клюёт».

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Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на территории Украины может затянуться надолго, но закончится переговорами между Москвой и Киевом. Он уверен, что Россию не стоит недооценивать, так как она планирует затяжной конфликт.