Рим, 29 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В Италии хотят повысить оборонные расходы до 2% ВВП по образцу НАТО. Об этом 29 декабря сообщила премьер-министр страны Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Премьер Италии считает, что нужно продолжать добиваться цели, но затруднилась обозначить точные сроки.

«Я подтверждаю готовность Италии соблюдать взятые на себя обязательства», — сказала Мелони в ходе пресс-конференции.

По словам итальянского политика, свобода имеет свою цену, если вы передаете защиту кому-то другому, то это не будет бесплатно.

По словам премьер-министра Италии, точная сумма зависит от условий, поэтому нельзя сейчас назвать цифры и сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер Италии выразила готовность выступить гарантом мирного договора по Украине.