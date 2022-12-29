Тегеран, 29 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Иранский адмирал Хабибулла Сияри 29 декабря заявил о намерении Ирана провести военные учения в северной части акватории Индийского океана.

PH1 Alex Hicks. defenseimagery. mil ВМФ Ирана

«Сегодня вечером начнутся учения «Зульфикар 1401», которые будут проходить в восточной части Ормузского пролива до 10-й параллели северной широты в северной части акватории Индийского океана», — цитирует адмирала агентство Mehr 29 декабря.

Также Хабибулла Сияри отметил, что в учениях, нацеленных на повышение уровня навыков планирования и проведения совместных операций различных видов ВС Ирана, также примут участие различные части сухопутных войск, будут задействованы системы противовоздушной обороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами обвинил Запад в дестабилизации политической ситуации в Иране.