Москва, 29 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Советский и российский композитор Эдуард Артемьев, госпитализированный 9 декабря в московскую больницу с COVID-19, скончался в возрасте 85 лет. Об этом 29 декабря в интервью ТАСС сообщил сын народного артиста РФ Артемий Артемьев.

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Ранее Артемий Артемьев сообщал, что отец был переведен в реанимационное отделение из-за определенных проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Как передавало ИА REGNUM, 30 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Эдуарда Артемьева с 85-летием, пожелав композитору «здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения».