Одесса, Украина, 29 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Проблемы с энергоснабжением возникли 29 декабря примерно у миллиона жителей Одесской области, сообщает ДТЭК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Отмечается, что света нет в 40–50 тысячах квартир и домов. Между тем восстановительные работы успешно ведутся, отмечает энергетическая компания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о повреждении энергетического объекта в Одесской области — автотрансформатора на подстанции Усатово.

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