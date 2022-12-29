Почти миллион жителей Одесской области остался без света
Одесса, Украина, 29 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Проблемы с энергоснабжением возникли 29 декабря примерно у миллиона жителей Одесской области, сообщает ДТЭК.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Без света
Отмечается, что света нет в 40–50 тысячах квартир и домов. Между тем восстановительные работы успешно ведутся, отмечает энергетическая компания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о повреждении энергетического объекта в Одесской области — автотрансформатора на подстанции Усатово.
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