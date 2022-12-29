В России введут пошлины за признание образования, полученного за рубежом
Путин подписал закон о пошлинах за признание полученного за границей образования
Москва, 29 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В России будут взимать пошлины за подтверждение диплома о полученном за границей образовании. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовых документов.
Размер пошлины составит 6,5 тыс. рублей. Помимо этого, придется заплатить за предоставление временной государственной аккредитации образовательной деятельности, сумма этого сбора составит 3 тыс. рублей. Ещё 3 тыс. рублей полагается в качестве пошлины за внесение записи в государственную информационную систему «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госаккредитацию образовательным программам».
Далее идет пошлина за госаккредитацию образовательной деятельности по основным образовательным программам. Для начального, основного и среднего образования она установлена в размере 15 тыс. рублей, среднего профессионального образования — 35 тыс. рублей. Для высшего образования сумма составит 100 тыс. рублей.