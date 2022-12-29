Москва, 29 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В России будут взимать пошлины за подтверждение диплома о полученном за границей образовании. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовых документов.

ИА REGNUM Россия

Размер пошлины составит 6,5 тыс. рублей. Помимо этого, придется заплатить за предоставление временной государственной аккредитации образовательной деятельности, сумма этого сбора составит 3 тыс. рублей. Ещё 3 тыс. рублей полагается в качестве пошлины за внесение записи в государственную информационную систему «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госаккредитацию образовательным программам».

Далее идет пошлина за госаккредитацию образовательной деятельности по основным образовательным программам. Для начального, основного и среднего образования она установлена в размере 15 тыс. рублей, среднего профессионального образования — 35 тыс. рублей. Для высшего образования сумма составит 100 тыс. рублей.