Москва, 29 декабря, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации с Белоруссией договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Соответствующий документ 29 декабря опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

В документе говорится о ратификации договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Белоруссией. Закон был подписан 3 октября по итогам переговоров глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Федеральный закон был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2022 года.

Сообщается, что договор разработан в целях реализации союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Белоруссии и России и сотрудничеству в таможенной сфере. Целью закона, в частности, является устранение налоговых барьеров во взаимной торговле и иных формах экономического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин также подписал закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии. Соответствующий документ опубликовал 29 декабря официальный интернет-портал правовой информации.