Лондон, 29 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Сообщения пациентам о том, что у них обнаружена последняя стадия рака лёгких, ошибочно разослала вместо поздравлений к Рождеству приемная врача общей практики в Донкастере (Великобритания). Об этом 29 декабря сообщает британская газета Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Врач (имя) попросил заполнить (форму) DS1500 для вышеуказанного пациента. Диагноз — агрессивный рак лёгких с метастазами», — приводит издание текст указанного сообщения.

Также указывается, что спустя 22 минуты этим же пациентам пришло сообщение с «искренними извинениями», в котором уточнялось, что на самом деле в первом сообщении должен был быть текст: «Мы желаем вам очень счастливого Рождества и счастливого Нового года».

При этом подчёркивается, что сообщение с извинениями не смогло изменить эту ситуацию к лучшему, а многих действительно ожидающих результаты анализов на онкологию пациентов оно шокировало и даже довело до слёз.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря американские врачи призвали снять с продажи лекарство от гриппа и простуды «ТераФлю» и другие препараты из-за неэффективности.