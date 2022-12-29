Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 17:22 — ИА Регнум. По приглашению правительства Санкт-Петербурга на зимние каникулы в Северную столицу приехали 120 школьников из города-побратима Мариуполя. Детей из города на Азовском море вместе с сопровождающими разместили в лагере «Молодежный», сообщил 29 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов.

t. me/a_beglov Дети из Мариуполя в Петербурге

В рассчитанной до 9 января программе пребывания юных гостей — обзорные экскурсии по Петербургу и в Кронштадт, посещение Исаакиевского собора и «Газпром Арены», а также новогодний карнавал, костюмы к которому они подготовят сами.

«Познакомим их с некоторыми нашими колледжами — студенты проведут мастер-классы. Возможно, кто-то захочет после школы продолжить учиться в Петербурге. Будем этому рады», — отметил губернатор.

Ранее сегодня Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский встретились с детьми из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые стали воспитанниками трёх петербургских центров для детей-сирот. Эти ребята прибыли в Петербург из Донбасса летом и осенью 2022 года. Во встрече участвовали 11 детей в возрасте от 11 до 16 лет.

В Петербурге они прошли медицинское и психологическое обследование, необходимое лечение. Сейчас дети обучаются в петербургских школах, а также в Кадетском корпусе Пансиона воспитанниц Следственного комитета РФ.