Москва, 29 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил Главный военный клинический госпиталь, чтобы вручить награды военнослужащим, раненым в ходе спецоперации по денацификации Украины. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардия Виктор Золотов посетил Главный военный клинический госпиталь

«Глава ведомства вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды, в том числе шесть орденов Мужества», — отметили в пресс-службе.

Золотов поблагодарил военнослужащих за проявление смелости, решительности и профессионализма. Он отметил, что медики делают всё возможное, чтобы росгвардейцы восстановились и вернулись в строй.

Отмечается, что после визита в госпиталь Золотов посетил празднование 45-летия Центра специального назначения «Витязь». Там глава Росгвардии наградил спецназовцев орденами Мужества, медалями «За отвагу» и ведомственными наградами.