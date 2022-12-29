Киев, 29 декабря, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Освобождённый в рамках обмена и снова отправившийся воевать на Украину британский наёмник Шон Пиннер записал и выложил в интернет видео, как он и другие украинские боевики «шли атаковать окоп с пятью — десятью русскими». Запись публикует RTVI.

iz.ru Шон Пиннер

Отмечается, что запись сделана с помощью камеры GoPro, которая, судя по ракурсу, была закреплена у боевика на каске. Действия происходят в ДНР. Как утверждает наёмник «шли атаковать окоп с пятью — десятью русскими, но там оказалось их до тридцати при поддержке [танка] Т-90М».

Из записи следует, что наёмник активно стрелял по русским. Кроме того, он не раз отдавал команды по-английски, и другие боевики его понимали. Вероятно, в этом подразделении он был не единственным иностранцем.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что скандально известный британец Пиннер вернулся в ряды ВСУ, стало известно в начале декабря — уже через два месяца после освобождения из плена. Попав в плен, он был приговорён в ДНР к смертной казни, но спасся, попав под обмен.