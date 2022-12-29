Ватикан, 29 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Состояние папы на покое Бенедикта XVI остаётся тяжёлым. Об этом 29 декабря сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Giuseppe Ruggirello Бенедикт XVI

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«Почётный папа смог хорошо отдохнуть прошлой ночью, он сохраняет ясный ум», ― говорится в заявлении, распространённом пресс-службой.

Также отмечается, ситуация на данный момент стабильна.

Как сообщало ИА REGNUM, здоровье бывшего главы Ватикана папы Бенедикта XVI ухудшилось. Ранее верующих молиться за него попросил папа Римский Франциск.

Напомним, Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI, был избран на пост папы Римского в 2005 году, когда ему было 78 лет. Он стал вторым подряд папой-неитальянцем на Святом престоле. В 2013 году он отказался от поста, объяснив своё решение слабостью сил для выполнения своей миссии. В настоящее время возраст почётного папы Бенедикта XVI составляет 95 лет.