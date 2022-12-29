Париж, 29 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Во Франции прогнозируют увеличение числа обанкротившихся предприятий из-за роста цен на энергоносители, сообщает France 3.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

По данным французского канала, после нескольких лет борьбы с коронавирусом число банкротств французских предприятий вновь начало расти. По прогнозу, рост числа обанкротившихся компаний продолжит расти в 2023 году. Известно, что пока риск банкротств касается малых предприятий, но со временем угроза дойдет и до более крупных компаний.

«Эти промышленные предприятия теряют конкурентоспособность по отношению к США или странам Азии», — пояснила французский экономист Матье План.

Ранее газета Financial Times писала, что экономика Еврозоны сократится в 2023 году из-за энергетического кризиса. Дефицит энергоресурсов и высокая инфляция спровоцируют сокращение производства и ухудшение ситуации на рынке труда. Так, экономика еврозоны, по прогнозам, сократится на 0,01% в 2023 году.

Читайте также: Экономика ЕС сократится из-за энергокризиса — Financial Times