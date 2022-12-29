Москва, 29 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне специальной военной операции (СВО) по денацификации на Украине опубликовало 29 декабря Минобороны России.

Минобороны России Идентифицировал и уничтожил: боевая работа многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России

На выложенных в интернет кадрах запечатлён взлёт российских истребителей, патрулирование в заданном районе и возвращение на аэродром базирования.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции выполняют задачи воздушного патрулирования, прикрытия действий самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3765929" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Также уточняется, что самолёты ВКС РФ проводят полёты с подвешенными ракетами различного класса, и добавляется, что во время одного из вылетов истребители Су-35С обнаружили воздушную цель, которая была определена как самолёт киевских боевиков и поражена ракетой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что аварийные отключения электроэнергии вводятся в Николаевской области.