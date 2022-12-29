Белгород, 29 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Бдительный сотрудник Юго-Восточной железной дороги обнаружил взрывное устройство на одном из путей вблизи станции «Сажное» в Белгородской области. Об этом ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Инцидент произошел во вторник, 27 декабря, около полудня. На перегоне между станциями «Беленихино» и «Сажное» на одном из путей сотрудник РЖД обнаружил взрывное устройство. Информация сразу же была передана в дежурную часть Управления транспортной полиции по Центральному федеральному округу. Пока установить происхождение взрывчатки не удалось.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале сообщал о срабатывании над столицей региона российских систем противовоздушной обороны.