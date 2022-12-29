Москва, 29 декабря, 2022, 16:51 — ИА Регнум. У педагогов и юристов, которые получили документы об образовании в государствах ― членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отпала необходимость подтверждать эти документы в России. Соответствующий закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС подписал президент России Владимир Путин.

Ян Стен. Школьный учитель. 1663

«Гражданин государства ― члена ЕАЭС, претендующий на занятие педагогической и юридической деятельностью, не будет проходить установленную законодательством РФ процедуру признания документов об образовании, выданных в этих государствах», ― говорится в документе.

Также отмечается, что в государстве трудоустройства в соответствии с отдельными международными договорами в рамках союза признаются и документы этих граждан об учёных степенях и ученых званиях, выданные в соответствии с законодательством членов ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, подписанного главами государств ― членов ЕАЭС в Москве 31 марта 2022 года, был одобрен Советом Федерации 23 декабря. Ранее документ приняла Госдума РФ.

Напомним, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.