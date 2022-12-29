Каховка, Херсонская область, 29 декабря, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В результате ночного обстрела Каховки со стороны киевских боевиков повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. Об этом 29 декабря сообщается в официальном Telegram-канале администрации Каховского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате сегодняшнего ночного обстрела пострадал центр города. Повреждены жилые дома, пробиты крыши, выбиты стекла», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что на данный момент местные аварийные бригады устраняют повреждения после обстрелов.

Как передает ИА REGNUM, ранее, 24 декабря, в результате обстрелов в нескольких районах Каховки в Херсонской области было нарушено газоснабжение.