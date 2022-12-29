Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Дополнительным источником финансирования строительства скоростной трамвайной сети «Славянка» в Петербурге станут инфраструктурные облигации госкорпорации «ДОМ. РФ». Такое решение приняла правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Vario Solo В кабине скоростного трамвая

Напомним, первую очередь трамвайной линии между станцией метро «Купчино» и поселком Шушары должны ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Завершить строительство планируется в 2024 году, когда трамвай дойдет до жилого микрорайона Славянка в Пушкинском районе. Ранее запуск этой линии, строящейся на основе государственно-частного партнерства, обсуждался на совещании президента РФ Владимира Путина по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла.

«Рассчитываем, что к 2025 году эта трамвайная сеть общей протяженностью в 21 километр будет запущена. Будет также построено трамвайное депо и закуплен подвижной состав», — прокомментировал принятое решение губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, реализация этого инфраструктурного проекта совместно с корпорацией «ДОМ. РФ» позволит построить в зоне притяжения этой линии порядка 1,5 млн квадратных метров жилья.

Как отмечают в Смольном, концессионер ООО «БалтНедвижСервис» уже разработал проектную документацию трамвайной линии. На нее получены положительные заключения государственной экспертизы. Сейчас концессионер выполняет подготовительные работы по подготовке территории строительства. Объем частных инвестиций в проект предполагается на уровне не менее 26 млрд рублей.

Маршрут скоростного трамвая будет включать 24 остановки. Для перевозки пассажиров закупят 22 современных низкопольных трамвая. Благодаря новому трамвайному маршруту добраться от Купчино до микрорайона Славянка можно будет за 35 минут, затратив в два раза меньше времени, чем сегодня на автотранспорте. В часы пик трамваи будут ходить с интервалом в пять минут.