Москва, 29 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Объем международных резервов Российской Федерации на момент 23 декабря не изменился по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 29 декабря говорится в сообщении Банка России.

ИА REGNUM Доллар

«Объем международных резервов Российской Федерации за неделю не изменился и на 23 декабря составил 581,7 миллиарда долларов», — отмечается в распространенном сообщении.

Напомним, что, по данным на 16 декабря, объем международных резервов также составлял 581,7 миллиарда долларов, а по данным на 9 декабря — 576,5 миллиарда долларов.

Как передает ИА REGNUM, ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о вероятном снижении ключевой станки Центробанка РФ в феврале 2023 года.